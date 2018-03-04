Alanya’da hayvan katliamı

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir çöp konteynerinde telef edilmiş 6 kedi bulundu. Kedilerin nasıl öldüğü ve çöpe kimler tarafından atıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Tosmur Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin içinde telef olmuş 6 kedi bulundu. Gördükleri manzara karşısında şoke olan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kedi ve köpeklerin nasıl öldüğü ve kimler tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlattı.
Daha önce de bu tarz olayların Alanya’da yaşandığının altını çizen Alanya Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun, yaşanan bu tablonun utanç verici olduğunu ve bir an yetkilerin bu duruma son vermesi gerektiğini söyledi.
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