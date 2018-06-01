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Alanya'da hırsız operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda hırsızlık suçlarından hakkında gözaltı kararı çıkartılan 1'i kadın 5 şüpheli yakalandı.

Engin ANAK ALANYA(Antalya), (DHA) Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda hırsızlık suçlarından hakkında gözaltı kararı çıkartılan 1'i kadın 5 şüpheli yakalandı. Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, hırsızlık suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceden tespit ettikleri adreslere baskın düzenledi. Baskında şüpheliler, Nilgün Y.(56), Hasan Ö.(34), Yakup A.(18), Hüseyin K. (40) ve İlyas S.(23) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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