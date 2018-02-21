Alanya’da işyeri yangını korkuttu

Antalya’nın Alanya ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 2 işyeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Alanya Sanayi Sitesi’ndeki bir işyerinde çalışan işçinin ısınmak için yaktığı ateş nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yandaki diğer işyerine de sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınabildi. Yangının çıktığı işyeri tamamen yanarken, yandaki dükkanda ise maddi hasar meydana geldi.