Alanya'da kaza 2 yaralı

ALANYA(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı'ndaki D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Subaşı'nın kullandığı motosikletle Batuhan G.'nin kullandığı 34 S 65O2 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mustafa Subaşı ile arkasında oturan Ali Erbaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa Subaşı ve Ali Erbaş'ı ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.Polis otomobil sürücüsü Batuhan G.'yi gözaltına aldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yola çıkan motosiklete otomobilin çarpması yer aldı.
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