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Alanya’da kedi vahşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde kafası ve bacakları kesilerek öldürülmüş kedi bulundu.Olay, dün akşam saatlerinde Sugözü Mahallesi’ndeki bir sitenin yakınında meydana geldi.

Alanya’da kedi vahşeti

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde kafası ve bacakları kesilerek öldürülmüş kedi bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Sugözü Mahallesi’ndeki bir sitenin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri kafası ve bacakları kesilerek öldürülmüş kedi görerek durumu yetkilere bildirdi. Ölü kedinin fotoğraflarını da çeken vatandaşlar, yaşanan olayın aydınlatılmasını istedi. Kendinin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilemezken yetkiler tarafından olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Alanya’da kedi vahşeti

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