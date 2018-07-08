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Alanya'da KKKA'dan ölüm iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 17:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde rahatsızlanınca ailesinin götürdüğü hastanede tedavisi sürerken yaşamını yitiren Ali Çetin'in (64), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından öldüğü iddia edildi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde rahatsızlanınca ailesinin götürdüğü hastanede tedavisi sürerken yaşamını yitiren Ali Çetin'in (64), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından öldüğü iddia edildi.

​Alanya ilçesine bağlı Kozlar Yaylası Çamlıca Mahallesi'nde oturan Ali Çetin, geçen 22 Haziran günü sulama yaptığı sırada fenalaştı. Ailesi tarafından ishal ve halsizlik şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ali Çetin, ilaç verilerek taburcu edildi. Geçen pazartesi günü tekrar rahatsızlanan Ali Çetin'in şikayetleri artarak devam edince ailesi tarafından yine aynı hastaneye götürüldü.

Yapılan tetkikler sonucu trombosit değerlerinin çok düşük olduğu belirlenen Ali Çetin, hastanede trombosit ayırma cihazı olmadığı gerekçesiyle Antalya kent merkezindeki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Çetin'in kızı, iddiaya göre burada test yapıldığı sırada babasının koltuk altında, görülmesi zor bir noktada kene olduğunu fark etti. Kızının haber verdiği doktorlar keneyi çıkardıktan sonra Ali Çetin'i yoğun bakım servisine aldı. Tedaviye alınan Ali Çetin, dün yaşamını yitirdi. Yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edilen Ali Çetin'in cenazesi, Çamlıca Mahallesi'nde toprağa verildi.

AİLE KKKA'DAN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Ailesi Ali Çetin'in KKKA hastalığından öldüğünü iddia ederken, cenazeyi defnederken de hiçbir sağlık görevlisinin gelmediğini, kendi imkanlarıyla eldiven ve maske takarak toprağa verdiklerini kaydetti. Ali Çetin'in ölümüne ilişkin verilen hastane raporunda, ölüm nedeninin 'Bulaşıcı hastalık (doğal ölüm)' yazdığı görüldü.

BAŞHEKİM: ARAŞTIRIYORUZ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise hastanın beyin kanamasına bağlı yaşamını yitirdiğini belirterek, "Her ihtimali göz önünde bulundurarak ölüm nedeniyle ilgili araştırmalarımız sürüyor. Bazı vakalarda beyin kanaması dahi kene ısırığına bağlı nedenlerle olabilir. Ancak bölgemizde KKKA'dan ölen hasta olmadığı için, bu ihtimali çok zayıf görüyor, her ihtimale karşı araştırmamızı bu konu üzerine yoğunlaştırdık" dedi.

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