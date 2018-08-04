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Alanya'da midibüs devrildi: 22 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 21:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu aralarında kız kuran kursu öğrencilerinin de bulunduğu 22 kişi yaralandı.

Alanya'da midibüs devrildi: 22 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu aralarında kız kuran kursu öğrencilerinin de bulunduğu 22 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Emişbeleni-Soğukpınar yolunda meydana geldi. Alanya Belediyesi'ne ait 07 E 9119 plakalı midibüs, Güzelbağ Mahallesi-Emişbeleni yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, aralarında kız kuran kursu öğrencilerinin de bulunduğu 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, bir dizi temaslar için ilçeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaralıların bulunduğu hastanelere giderek hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Alanya'da midibüs devrildi: 22 yaralı

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