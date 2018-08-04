Alanya'da midibüs devrildi: 22 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu aralarında kız kuran kursu öğrencilerinin de bulunduğu 22 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Emişbeleni-Soğukpınar yolunda meydana geldi. Alanya Belediyesi'ne ait 07 E 9119 plakalı midibüs, Güzelbağ Mahallesi-Emişbeleni yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, aralarında kız kuran kursu öğrencilerinin de bulunduğu 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, bir dizi temaslar için ilçeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaralıların bulunduğu hastanelere giderek hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
FOTOĞRAFLI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!
Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog
İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!
İzmir'de yeğen dehşeti!
Whatsapp yüzünden hapse girdi!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
İşten kovulunca soluğu ıssız adada aldı! 35 yıl boyunca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum