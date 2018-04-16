HABER

Alanya’da suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 19:13 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit gibi suçlardan hakkında gözaltı kararı çıkartılan 7 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit ve yakarak mala zarar verme gibi suçlarından 7 şüphelinin hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit gibi suçlardan hakkında gözaltı kararı çıkartılan 7 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit ve yakarak mala zarar verme gibi suçlarından 7 şüphelinin hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, S.E.,R.A.,A.E.,M.Y.,M.E.,Y.G. ve İ.T. isimli şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Afrin'deki o tünel kimler için hazırlandı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı ifadelerAfrin'deki o tünel kimler için hazırlandı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı ifadeler
9 MHP'li için ihraç talebi9 MHP'li için ihraç talebi
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.