Alanya’da suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit gibi suçlardan hakkında gözaltı kararı çıkartılan 7 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit ve yakarak mala zarar verme gibi suçlarından 7 şüphelinin hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, S.E.,R.A.,A.E.,M.Y.,M.E.,Y.G. ve İ.T. isimli şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Ermenistan karıştı! İsyancılar ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor
Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı
Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır
Haydarpaşa Garı'nda yangın!
Macron'un Türkiye iddiasına Rusya'dan cevap: Operasyon bizi bölmedi
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum