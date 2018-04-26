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Alanya’da suç örgütü operasyonuna 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 08:47 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkartılan ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit ve yakarak mala zarar verme gibi suçlardan şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkartılan ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit ve yakarak mala zarar verme gibi suçlardan şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine 16 Nisan sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, S.E, M.E, İ.T, Y.G, M.Y, ve R.A. isimli şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Ekipler kısa süre sonra aynı operasyon kapsamında şüpheli A.E.’yi Diyarbakır, A.Y. ise İstanbul’daki adreslerinde gözaltına alarak Alanya’ya getirdi.
Emniyette 9 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken S.E, M.E, Y.G, M.Y, R.A, A.E. ve A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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