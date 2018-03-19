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Alanya’da tefeci operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 09:56 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen şüpheli Ş.T., Ş.Y., A.İ., A.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen şüpheli Ş.T., Ş.Y., A.İ., A. T., B. D., H. D., Ş. A., A. T., S. K., H. Y., H. Ö., İ. K., S. S., S. S., F. Ç., İ. A., M. G., A. C., İ. G., M. K. ve M. Y. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adreslerde 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

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