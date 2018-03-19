Alanya’da tefeci operasyonu: 15 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen şüpheli Ş.T., Ş.Y., A.İ., A. T., B. D., H. D., Ş. A., A. T., S. K., H. Y., H. Ö., İ. K., S. S., S. S., F. Ç., İ. A., M. G., A. C., İ. G., M. K. ve M. Y. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adreslerde 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.
Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!
Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!
Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...
Katliam gibi kaza!
Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı
Okul önünde dehşet!
AK Parti Kongresi'nde kavga!
HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz
Okuyucu Yorumları 0 yorum