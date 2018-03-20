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Alanya'da terör operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği terör operasyonunda, 3'ü kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği terör operasyonunda, 3'ü kadın 11 şüpheli gözaltına alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yaptıkları, 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde sosyal medyada propaganda yaptıkları, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde sözde 'Akdeniz ve Ege açılımı' kapsamında faaliyet yürütüp, ses getirici eylem gerçekleştirmek üzere bölgeye gelen terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı oldukları, bunlara yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon yaptı. Operasyonda Perihan Y., Abdullah Ö., Nurcan Ö., Mehmet K., Fatih Ş. ile Neval K., 'eylem gerçekleştirmek amacıyla bölgeye gelen terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı olduğu, yardım ve yataklık yaptığı'; Mehmet Şirin F., Kenan Y., Deniz A. ve Abdurrahman A., 'Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medyada paylaşımlar yaptığı' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bilal B. ise Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile fişek, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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