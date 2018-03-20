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Alanya’da terör örgütü operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 11:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde ses getirici eylem gerçekleştirmek üzere bölgeye gelen terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı oldukları ve bunlara yardım ile yataklık yaptıkları tespit edilen PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi 11 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Zeytin Dalı Operasyonu aleyhinde sosyal medyada paylaşım yaptıkları, PKK/KCK/YPG propagandası yaptıkları, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde sözde Akdeniz Ege açılımı kapsamında faaliyet yürütüp ses getirici eylem gerçekleştirmek üzere bölgeye gelen terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı oldukları, bunlara yardım ile yataklık yaptıkları şüphelilerin hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde ses getirici eylem gerçekleştirmek üzere bölgeye gelen terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı oldukları ve bunlara yardım ile yataklık yaptıkları tespit edilen PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi 11 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Zeytin Dalı Operasyonu aleyhinde sosyal medyada paylaşım yaptıkları, PKK/KCK/YPG propagandası yaptıkları, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde sözde Akdeniz Ege açılımı kapsamında faaliyet yürütüp ses getirici eylem gerçekleştirmek üzere bölgeye gelen terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı oldukları, bunlara yardım ile yataklık yaptıkları şüphelilerin hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin ilçedeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Perihan Y., Abdullah Ö., Nurcan Ö., Mehmet K., Fatih Ş., Neval K. ile Zeytin Dalı Harekatı aleyhine sosyal medyada paylaşım yapan Mehmet Şirin F., Kenan Y., Deniz A., Abdurrahman A., Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan Bilal B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile av tüfeği, çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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