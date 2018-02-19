Alanya’da uçurum kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde uçurum kenarında 50-55 yaşları arasında bir erkeğe ait ceset bulundu.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Alanya Akçatı Mahallesi’ndeki uçurum kenarında odun parçaları toplayan bir vatandaş, hareketsiz yatan bir erkek cesedi görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinde 50-55 yaşları arasında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin üzerinde kimlik çıkmadı. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü tahmin edilen kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cesedin üzerinde ateşli veya kesici silah ile yara izi görülmeyen kişinin ölüm nedenin otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. Jandarma cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
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