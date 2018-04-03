Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. ’Torbacı’ diye tabir edilen satıcıları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Baskında R.A, M.K, E.C, E.Ö, H.A, İ.A, U.Ö, T.E, T.A, Y.Ö, C.Ş, U.G. ve Ö.U. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ise 90 gram esrar, 7 gram kenevir tohumu, 18 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat, ruhsat av tüfeği ile tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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