Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 18 paket halinde esrar maddesi ele geçilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya’nın Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama ve el koyma kararının ardından belirlenen adrese dün saat 22.00 sıralarında baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda gazete kağıtlarına sarılmış 18 paket halinde 110 gram esrar ile poşet içerisinde 25 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis uyuşturuculara ey koyarken, olayla ilgili evde bulunan H.Ş., H.U. ve Ö.Ö.’yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.