Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar metamfetamin, skunk, esrar, kokain ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 1’i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir’den Alanya’ya otomobille uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Tespit üzerine ekipler, dün saat 16.00 sıralarında ilçe girişinden takibe aldıkları Nevşehir plakalı otomobili Çevreyolu Caddesi Sanayi Kavşağı’na geldiği sırada durdurdu. Araç içerisinde bulunan şüpheli A.S., B.G. ve H.T. isimli kadın gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 5,30 gram metamfetamin, 22 gram skunk, 3 gram esrar 2 gram kokain, ruhsatsız Clock marka tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 9 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1’i kadın 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.