Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 685 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde ekipler, dün saat 23.00 sıralarında Saray Mahallesi Hal kavşağında Antalya plakalı otomobilde seyir halinde olan şüpheli M.G.T.’yi takibe aldı. Kısa süren takip sonucu araç polis tarafından durdurulurken, şüpheli M.G.T. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 685 gram esrar ele geçirilirdi. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürdüğü öğrenildi.
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