Alanya’da uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11 tutuklandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. ’Torbacı’ diye tabir edilen satıcıları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Baskında R.A., M.K., E.C., E.Ö., H.A., İ.A., U.Ö., T.E., Y.Ö., U.G. ve Ö.U. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ise 90 gram esrar, 7 gram kenevir tohumu, 18 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat, ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirildi. Karakolda 4 günlük süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. C.Ş. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, R.A., M.K., E.C., E.Ö., H.A., İ.A., U.Ö., T.E., Y.Ö., U.G. ve Ö.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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