Alanya’da uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma ve polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 15 şüpheli tutuklandı.

Alanya'da Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre koordinesinde; 15 Ocak günü İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı.

İlçe genelinde yürütülen operasyonlarda teknik ve fiziki takibe alınan sokak satıcıları yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.S., S.B., B.G., M.Ç., F.Ç., A.D., C.K., F.N., M.K., M.T., M.T. ve Ö.T.'yi; Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri de H.B. adlı kadın ile H.Ş. ve İ.B.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 80 uyuşturucu hap, bir miktar eroin, 1.70 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette 500 gram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam düzenek ve 5 pipet ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Jandarma ve polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 15 şüpheli bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerin tamamı 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı.

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