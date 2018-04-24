Alanya’da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu yargılanan 5 sanığa toplamda 57 yıl 11 ay hapis ve 19 bin 40 TL para cezası verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, geçtiğimiz yıl 10 Temmuz’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda şüpheli Okan D. (27), Mesut D. (26), Erdal B. (35), Muzaffer E. (27), Mahmut Ç.Y. (25) ve Mehmet T.’yi (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bol miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu yargılanan Erdal B, Mahmut Ç.Y, Mesut D, Muzaffer E, Okan D. ve Mehmet T. Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşına çıktı. Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında üzerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Savunmaların ardından mahkemeye heyeti, sanıklardan Mesut D.’nin beraatına, diğer sanıklar Erdal B.’ye 15 yıl hapis ve 3 bin 600 TL, Mahmut Ç.Y.’e 10 yıl hapis ve 3 bin 600 TL, Mehmet T.’ye 10 yıl hapis ve 3 bin 600 TL, Muzaffer E.’ye 12 yıl 6 ay hapis ve 4 bin 500 TL ve Okan D.’ye 10 yıl 5 ay hapis ve 3 bin 740 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme kararının ardından 1 kişi beraat ederken, 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevine gönderildi.