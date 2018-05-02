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Alanya'daki çifte ölüm dosyası yeniden açıldı: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 14:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 çocuk annesi Nebahat Uysal (32) ile evli ve 3 çocuk babası Murat Özdemir'in (38) geçen yıl evde cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili yeniden açılan soruşturmada, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Alanya'daki çifte ölüm dosyası yeniden açıldı: 5 gözaltı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 çocuk annesi Nebahat Uysal (32) ile evli ve 3 çocuk babası Murat Özdemir'in (38) geçen yıl evde cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili yeniden açılan soruşturmada, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Uysal ve Özdemir'in mezarları açılıp, alınan doku örnekleri de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Fakırcalı Mahallesi'nde yalnız oturan Nebahat Uysal'dan haber alamayan komşuları, geçen yıl 13 Ocak'ta evin kapısını çaldı. Açan olmayınca içeri giren komşuları, Nebahat Uysal ile Murat Özdemir'i kan içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Nebahat Uysal ve Murat Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri Uysal ve Özdemir'in av tüfeğiyle başından vurulduğu, tüfeğin ise Özdemir'in elinde olduğunu tespit etti. Aralarında ilişki olduğu öne sürülen Uysal ve Özdemir'in cenazeleri otopsinin ardından toprağa verildi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden açtı. Soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce kurulan özel ekiple Nebahat Uysal ve Murat Özdemir'in şüpheli bulunan ölümü yeniden incelemeye alındı. Geçen çarşamba günü Nebahat Uysal ve Murat Özdemir'in mezarları açılıp, doku örnekleri alındı ve incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Doku örneklerindeki incelemeler sürerken, soruşturmayı derinleştiren polis yeni deliller ışığında Murat Özdemir'in eşi N. ile Nebahat Uysal'ın akrabaları E. Uysal (32), K. Uysal, (36), T. Uysal (48) ve S.T.'yi (47) gözaltına aldı. Polis merkezinde işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Alanya'daki çifte ölüm dosyası yeniden açıldı: 5 gözaltıAlanya'daki çifte ölüm dosyası yeniden açıldı: 5 gözaltı

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