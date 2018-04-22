Alaplı’da trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaza, Alaplı Yalı Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akçakoca istikametinden Ereğli istikametine giden İsmail D. idaresindeki 67 TR 609 plakalı otomobil, Alaplı İstikametinden hareket eden Ahmet T. yönetimindeki 34 RY 6465 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet T. yönetimindeki araç karşı tarafa ters dönerek durabildi. Kaza sonucu her iki araç içinde bulunan Gürkan Ö., Eda S., Hayat S.’nin hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı ve Ereğli Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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