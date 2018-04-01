HABER

Alaplı’da yolcu otobüslerine sıkı denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 08:58 | Son Güncelleme

Alaplı’da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetimler gerçekleştirildi.Zonguldak Alaplı ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik şube ekipleri şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetim yapıldı.

Alaplı’da yolcu otobüslerine sıkı denetim

Alaplı’da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetimler gerçekleştirildi.
Zonguldak Alaplı ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik şube ekipleri şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetim yapıldı. Trafik şube ekipleri tarafından Alaplı belediye terminalinde yolcu otobüslerine yapılan denetimler sonucunda,toplamda 15 yolcu otobüsü denetlendi. Alaplı Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yol kullanıcılarının güvenli bir trafik ortamında seyahat edebilmelerini sağlamak, karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan taşıt şoförlerinin seyahat süresince trafik kurallarına riayet edip etmedikleri, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları, tüm yol kullanıcılarında farkındalık oluşturulması, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin ve dolayısıyla firmaların seyahat süresince her zaman denetlendiği duygusunun pekiştirilmesi amacıyla denetimlerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı
Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtıÇocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
Diyarbakır'da saldırı!Diyarbakır'da saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

FETÖ'de 5 kademeli yeni yapı: Yüceler, Serden Geçti...

FETÖ'de 5 kademeli yeni yapı: Yüceler, Serden Geçti...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.