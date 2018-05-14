Alarm çalınca ATM'yi soyamadan kaçtılar

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da bir bankaya ait ATM'nin arka kapağını kırıp para çalmak isteyen şüpheli ya da şüpheliler, alarm çalınca kaçtı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki çocuk parkı yanında bulunan bir bankaya ait ATM'de meydana geldi. ATM'nin arka kapağını sert bir cisimle açan şüpheli ya da şüpheliler, paraların olduğu bölümü de açmaya çalışırken alarm çaldı. Alarmı susturamayan şüpheliler paniğe kapılarak paraları çalamadan kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ATM'de parmak izi araştırması yaptı, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI
FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!
Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama
Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor
ABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklama
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler
4 yıl dünyayı gezerek Güzellik Atlası çıkardı
Sinemada taciz skandalı! İş adamı kameralara böyle yakalandı
Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum