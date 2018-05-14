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Alarm çalınca ATM'yi soyamadan kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 16:03 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da bir bankaya ait ATM'nin arka kapağını kırıp para çalmak isteyen şüpheli ya da şüpheliler, alarm çalınca kaçtı.

Alarm çalınca ATM'yi soyamadan kaçtılar

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da bir bankaya ait ATM'nin arka kapağını kırıp para çalmak isteyen şüpheli ya da şüpheliler, alarm çalınca kaçtı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki çocuk parkı yanında bulunan bir bankaya ait ATM'de meydana geldi. ATM'nin arka kapağını sert bir cisimle açan şüpheli ya da şüpheliler, paraların olduğu bölümü de açmaya çalışırken alarm çaldı. Alarmı susturamayan şüpheliler paniğe kapılarak paraları çalamadan kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ATM'de parmak izi araştırması yaptı, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Alarm çalınca ATM'yi soyamadan kaçtılarAlarm çalınca ATM'yi soyamadan kaçtılarAlarm çalınca ATM'yi soyamadan kaçtılarAlarm çalınca ATM'yi soyamadan kaçtılar

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