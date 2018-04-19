HABER

Alarm çalınca kasayı bırakıp kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 15:30 | Son Güncelleme

Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan bir markete gider hırsızlar, tam kasayı almaya çalışırken çalan alarm sebebiyle kasayı bırakıp sigara çalarak kaçtılar.

Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan bir markete gider hırsızlar, tam kasayı almaya çalışırken çalan alarm sebebiyle kasayı bırakıp sigara çalarak kaçtılar. Hırsızlık anı iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.
Sabah işyerini açmak için geldiğinde Asım Okur Parkı tarafında bulunan kapıyı açık bulduğunu belirten işyeri sahibi Mustafa Çelik “İçeriye girip etrafı kontrol ettiğimde raftaki sigaraların bir bölümünün olmadığını gördüm. Hemen Polisi arayarak durumu bildirdim. Polislerle birlikte iş yerimin güvenlik kamerasını izlediğimizde hırsızlık olayını gördük” dedi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, marketin önünden geçen 5 gençten birisinin Aliminyum kapıyı zorlamak suretiyle açtıktan sonra 3 kişinin içeriye girdiği, para kasasını bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken alarmın çalması üzerine paniğe kapılarak raftaki sigaraları alıp kaçtıkları görülüyor.
Güvenlik güçleri, görüntülerden yola çıkarak hırsızları belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Muhalefet kulislerindeki iddia ortaya çıktı! Seçim tarihini 5 ay önce söylemişMuhalefet kulislerindeki iddia ortaya çıktı! Seçim tarihini 5 ay önce söylemiş
Berkin'i öldüren polis yüzde 70 F.D.Berkin'i öldüren polis yüzde 70 F.D.
'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.