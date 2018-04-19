Alarm çalınca kasayı bırakıp kaçtılar

Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan bir markete gider hırsızlar, tam kasayı almaya çalışırken çalan alarm sebebiyle kasayı bırakıp sigara çalarak kaçtılar. Hırsızlık anı iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Sabah işyerini açmak için geldiğinde Asım Okur Parkı tarafında bulunan kapıyı açık bulduğunu belirten işyeri sahibi Mustafa Çelik “İçeriye girip etrafı kontrol ettiğimde raftaki sigaraların bir bölümünün olmadığını gördüm. Hemen Polisi arayarak durumu bildirdim. Polislerle birlikte iş yerimin güvenlik kamerasını izlediğimizde hırsızlık olayını gördük” dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, marketin önünden geçen 5 gençten birisinin Aliminyum kapıyı zorlamak suretiyle açtıktan sonra 3 kişinin içeriye girdiği, para kasasını bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken alarmın çalması üzerine paniğe kapılarak raftaki sigaraları alıp kaçtıkları görülüyor.

Güvenlik güçleri, görüntülerden yola çıkarak hırsızları belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.