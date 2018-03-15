HABER

Alarma köpük sıkıp, ATM'yi soymaya çalıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta banka ATM'sini, alarmına köpük sıktıktan sonra soymaya çalışan şüpheliler, amaçlarına ulaşamayınca kaçtı.  Olay, sabaha karşı Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Alarma köpük sıkıp, ATM'yi soymaya çalıştılar

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta banka ATM'sini, alarmına köpük sıktıktan sonra soymaya çalışan şüpheliler, amaçlarına ulaşamayınca kaçtı.
Olay, sabaha karşı Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir bankaya ait ATM'yi soymak isteyen kimliği belirsiz kişiler, makinenin alarmına köpük sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ardından ATM'nin kapısını zorlayan şüpheliler, kilidi açamadı. Bir süre ATM'yi soymaya çalışan şüpheliler, amaçlarına ulaşamayınca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, ATM'de inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Alarma köpük sıkıp, ATM'yi soymaya çalıştılarAlarma köpük sıkıp, ATM'yi soymaya çalıştılarAlarma köpük sıkıp, ATM'yi soymaya çalıştılarAlarma köpük sıkıp, ATM'yi soymaya çalıştılar

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydiHain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi
Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!
Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklamasıHulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

İstinat duvarı çöktü, araç inşaat alanına yuvarlandı

İstinat duvarı çöktü, araç inşaat alanına yuvarlandı

Muayenesini yaptırdığı otomobille direğe çarpan sürücü öldü

Muayenesini yaptırdığı otomobille direğe çarpan sürücü öldü

Trafik tabelası değil, hedef tahtası

Trafik tabelası değil, hedef tahtası

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.