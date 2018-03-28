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Alaşehir’de lahit parçaları bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:59 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Türkmenköy Mahallesi’nde iş makinesiyle 1.

Alaşehir’de lahit parçaları bulundu

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Türkmenköy Mahallesi’nde iş makinesiyle 1. derece sit alanı oluğu iddia edilen arazide yapılan çalışma sırasında lahit mezar parçaları bulundu. Lahit parçalarını fark eden mahalle muhtarı, jandarmayı arayarak çalışmaları durdurdu.
Edinilen bilgiye göre, Türkmenköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 1. derece sit alanı olduğu belirtilen arazide yasak olmasına rağmen iş makinesiyle çalışma yapıldığını fark eden Türkmenköy Mahalle Muhtarı Murat Atılgan, hemen bölgeye giderek iş makinesi operatörüne izninin olup olmadığını sordu. İddiaya göre operatörün, “Biz izin aldık” demesi sonrası arazide dolaşmaya başlayan muhtar Atılgan, lahit mezar parçalarına rastladı. Bunun üzerine Muhtar Atılgan, durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çalışmayı durdurdu. Türkmenköy Mahalle Muhtarı Murat Atılgan, “Bugün öğle saatlerinde Alaşehir’e giderken bir kepçenin çalıştığını gördüm. ‘Sizin izniniz var mı?’ diye sordum, ‘Biz izin aldık’ dediler. Ben de o anda kırılan lahit parçalarını gördüm. Jandarmayı aradım. Jandarma olay yerine gelerek müdahale etti ve çalışmayı durdurdu” dedi.
Öte yandan lahit mezar parçalarının Erken Roma dönemine ait olduğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alaşehir’de lahit parçaları bulundu

Alaşehir’de lahit parçaları bulundu

Alaşehir’de lahit parçaları bulundu

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