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Alaşehir’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 23:45 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 20.30 sularında Alaşehir-Denizli karayolu Piyadeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Alaşehir’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sularında Alaşehir-Denizli karayolu Piyadeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Açıkpazu yönetimindeki 35 AAE 075 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muktedir Pabuç (49) idaresindeki 20 AB 751 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, Muktedir Pabuç (49) ile diğer otomobilin sürücüsü Samet Açıkpazu ile yönetimindeki otomobilde bulunan Zafer Dündar (32), Bahriye Günay (17) ve Merve Uyak (15) yaralandılar. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Alaşehir’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Alaşehir’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Alaşehir’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Alaşehir’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

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