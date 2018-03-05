Alaşehir’de trafik kazası: 1 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Denizli-Salihli karayolunda yapımı devam eden köprülü kavşak inşaat alanı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki N.K.’nın kullandığı 45 ZR 374 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat alanı trafik levhalarına çarparak, 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Otomobil sürücüsü N.K. kazayı yara almadan atlatırken, aynı araçta bulunan K.İ. (77) olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...
Suriye'de son dakika gelişmesi! Doğu Guta'da 38 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valisinden son dakika açıklaması! Şişli'deki okulda eğitim durdu
Öğrenciler dağıtılan kitap 'müstehcen' denilerek toplatıldı
Köpeği yola atan şahsa cezaevinden çıktığı gün araba çarptı
Hükümet hadım için harekete geçiyor! Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama
Netanyahu'ya en büyük darbe! Sözcüsü itirafçı oldu
Tavandan damlayan kırmızı renkli sıvı polisi alarma geçirdi
18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!
ÖSYM'den flaş ALES açıklaması
Bu nasıl anne? Yaptığını görenler gözlerine inanamadı
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum