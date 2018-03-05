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Alaşehir’de trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 20:56 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Denizli-Salihli karayolunda yapımı devam eden köprülü kavşak inşaat alanı girişinde meydana geldi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Denizli-Salihli karayolunda yapımı devam eden köprülü kavşak inşaat alanı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki N.K.’nın kullandığı 45 ZR 374 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat alanı trafik levhalarına çarparak, 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Otomobil sürücüsü N.K. kazayı yara almadan atlatırken, aynı araçta bulunan K.İ. (77) olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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