Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

Lacey Jay, önceden uyarmasına rağmen kendisini başka kadınlarla aldatmaya devam eden sevgilisine bakın nasıl bir intikam planı hazırladı...

Aldatılan kadın intikamını böyle aldı

1 / 25 26 yaşındaki Lacey Jay, sevgilisi tarafından defalarca aldatıldı. Ancak kadın sevgilisine aldatıldığını bildiğini söylüyor ve sevgilisinden kendisini aldatmasından vazgeçmesini istiyordu.

2 / 25 Ancak genç kadın sürekli olarak aldatılmaya ve bunun farkında olma fikrine bir süre sonra dayanamamaya başladı.

3 / 25 Sevgilisinden şoke eden bir intikam aldı... Jay, kendisinden 10 yaş büyük biriyle ilişkiye girdikten sonra olayın fotoğraflarını sevgilisine gösterdi ve adamı terk etti.

4 / 25 Erkek arkadaşının telefonunun şifresini kendisinden saklaması üzerine ondan şüphelendiğini anlatan kadın, sevgilisine durumu itiraf ettirip bir daha asla böyle bir şey yapmayacağının sözünü alsa da aynı şeyi tekrar yaşayınca intikam almak istemiş.

5 / 25 Kendi yaşındaki erkeklerin hiçbirinin güvenilmez olduğunu ve kadınlara saygıları olmadığını söyleyen Lacey, kendisinden yaşca büyük erkeklerle beraber olmayı kafasına koymuş.

6 / 25 'Genç erkekler bize cinsel ilişki objesi olarak bakıyor' diye isyan eden kadın, evli insanlar için bir tanışma sitesi bulup internetten ona üye olduğunu ve yaşça büyük erkeklerle çıkmaya başladığını anlatıyor.

7 / 25 Evli, zengin erkeklerle beraber olan kadın, metresliği bir yaşam şekli haline getirerek, intikam hikayesinin hayatını değiştirdiğini belirtiyor.

8 / 25 BAŞKA KADINLA İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE... ABD'de yaşayan bir akademisyen, eşinin üniversitede çalışan başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince inanılmaz intikam planını devreye soktu.

9 / 25 Mark Gerardot ile mutlu bir birlikteliği olan 48 yaşındaki Jennair Gerardot bir gün kocasının kendisini aldattığını öğrendi.

10 / 25 Kocasının ilişki yaşadığı kişi aynı üniversitede çalışan 33 yaşındaki Meredith Chapman'dı.

11 / 25 İkilinin e-posta ve telefon mesajları üzerinden flörtleştiğini öğrenen Gerardot, bir plan hazırlayarak Chapman’i öldürmek için plan yaptı.

12 / 25 Gerardot, şüphe uyandırmayacak bir şekilde giyindikten sonra evi Delaware’den trene binerek Chapman’ın evinin olduğu Radnor’a gitti.

13 / 25 Polisin aktardığı bilgilerde Gerardot’nun peruk takarak gizlendiği ve Chapman’ın evine erken saatlerde girdiği ortaya çıktı.

14 / 25 Gerardot, Chapman’in eve girmesiyle genç kadını vurdu.

15 / 25 Daha sonra namluyu kendine doğrultan Gerardot, intihar etti. Bu sırada eşinden haber alamayan Mark Gerardot polise haber vererek, “Eşimi Chapman’ın evinde bulabilirsiniz” diye uyarıda bulundu.

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