Alev alan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Kayseri’de sabah saatlerinde, alev alev yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı’nda seyir halindeki plakası alınamayan bir araçtan dumanlar yükseldi. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti.

Yapılan müdahalenin ardından alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemenin sürdüğünü bildirdi.