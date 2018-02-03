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Alev alan aracı montuyla söndürmeye çalıştı

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 20:18 | Son Güncelleme

Elazığ’da park halinde alev alan aracı bir vatandaş montuyla söndürmeye çalıştı.

Elazığ’da park halinde alev alan aracı bir vatandaş montuyla söndürmeye çalıştı. Esnafın yangın tüpüyle yardıma gelmesiyle alevler söndürüldü.
Yangın, merkez Vali Fahribey Caddesi kültür park kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AP 607 plakalı bir pikap park halindeyken alev aldı. Aracın alev aldığını gören vatandaşlar müdahale etmek istedi. O sırada olay yerinde bulunan Ahmet Göktepe üzerindeki montu çıkarıp alevlere müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra esnaflardan birisi yangın tüpü getirerek yangını söndürdü.

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