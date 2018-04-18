Alev alan asfalt silindiri kullanılamaz hale geldi

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, yol çalışması sırasında alev alan asfalt silindiri, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Bugün saat 08.00 sıralarında, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Selendi'ye 16 kilometre mesafedeki kırsal Kürkçü Mahallesi'ndeki yol yapım çalışması sırasında, ihaleyi alan firmaya ait asfalt silindirinin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında alevler kısa sürede büyüyünce, asfalt silindiri alev topuna döndü. İşçiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri söndürürken, asfalt silindiri kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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