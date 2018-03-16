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Alev alan çamaşır makinesi korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 15:24 | Son Güncelleme

Karaman’da yaşlı çiftin evinde alev alarak yanan çamaşır makinesi korkuya neden oldu.Olay, Tapucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Rıza Apartmanı’nın zemin katındaki dairede meydana geldi.

Karaman’da yaşlı çiftin evinde alev alarak yanan çamaşır makinesi korkuya neden oldu.
Olay, Tapucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Rıza Apartmanı’nın zemin katındaki dairede meydana geldi. Mevlüt (85) ile Adviye Dinçer (83) çiftinin yaşadığı dairede öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çamaşır makinesi alev aldı. O sırada evde bulunan Adviye Dinçer, kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Dumanların daireyi sarması üzerine yaşlı kadın bağırarak yardım istedi. Komşuları yaşlı kadının yardımına koşarken, itfaiye ve polisten de yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye, dairenin elektriğini keserek yanan çamaşır makinesini dışarıya çıkardı. Evinden ayrılmak istemeyen yaşlı kadın, komşularının ısrarı üzerine tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkarıldı. Hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadına sağlık görevlileri tarafından sandalye üzerinde müdahale edildi. Yaşlı kadının elleri ve yüzünün is olduğu gözlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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