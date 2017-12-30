HABER

Alev alan mutfak tüpü söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 13:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

Caddede tüpün yanması Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde belediye ekiplerinin çalışma sırasında kullandığı mutfak tüpü alev aldı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası tüp söndürülürken, çevredeki meraklıların yanan tüpün yanına gidip bakması dikkati çekti.Manavgat İbrahim Sözen Caddesi'nde geçen salı gece tamirat çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kullandığı mutfak tüpü bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Caddenin bir bölümünü trafiğe kapatan ekip, itfaiyeye haber verdi. Ağız kısmından yanmaya devam eden tüp için itfaiye beklenirken, çevredeki meraklıların ise tüpün yanına kadar giderek bakması dikkati çekti.Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden görevli bir itfaiye eri kontrol amacıyla yanına gittiği yanan tüpü eliyle söndürmek istedi. İtfaiye eri eliyle söndüremediği tüpe yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Söndürülen tüp itfaiye eri tarafından boş alana götürüldü. Olay anı ise amatör kamera tarafından görüntülendi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!

Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!

Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı

Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı

Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!

Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!

Hırsızlardan ilginç taktik! Yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı

Hırsızlardan ilginç taktik! Yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda aranan bin 187 kişi yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda aranan bin 187 kişi yakalandı

Türkiye'de görüntülendi! İnanılmaz anlar...

Türkiye'de görüntülendi! İnanılmaz anlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.