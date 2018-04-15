Alev alan şarj cihazı yatak odasında yangın çıkardı

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, cep telefonuyla prize takılı şarj cihazının alev alması sonucu evin yatak odasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle diğer odalara sıçramadan söndürüldü.
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Akse Mahallesi 2407 Sokak'ta bulunan sitedeki dairede meydana geldi. 8 katlı binanın 1'inci katındaki evde, cep telefonuyla prize bağlı şarj cihazı alev aldı. Prizin bulunduğu yatak odasında yangın çıkarken, itfaiyeye haber verildi. Eve gelen itfaiye ekibi, alevleri evin diğer odalarına sıçramadan söndürdü. Yanan eşyalar, pencereden atılırken, soğutma çalışması yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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