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Alev alev yanan minibüs trafiği felç etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 14:16 | Son Güncelleme

  TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde yanan minibüs trafiği felç etti.

Alev alev yanan minibüs trafiği felç etti

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde yanan minibüs trafiği felç etti.
TEM'de Ankara yönüne ilerleyen minibüs henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alev alev yanan servis minibüsündekiler kendilerini dışarı atarken çevredekiler yangın tüpüyle müdahalede bulunmaya çalıştı. Yoğun duman nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

(FOTOĞRAF)

Alev alev yanan minibüs trafiği felç ettiAlev alev yanan minibüs trafiği felç ettiAlev alev yanan minibüs trafiği felç ettiAlev alev yanan minibüs trafiği felç etti

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