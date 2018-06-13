HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

- Alev alev yanan minibüs trafiği felç etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 15:21 | Son Güncelleme

BAYRAM tatili için köye giden 15 kişinin içinde bulunduğu minibüs alev alev yandı.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) BAYRAM tatili için köye giden 15 kişinin içinde bulunduğu minibüs alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Şekerpınar mevkinde meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan Erzurum'a giden Veysel Tercan'ın yönetimindeki 34 KM 1093 plakalı içinde 15 kişinin bulunduğu minibüsün arka tarafında yangın çıktı. Diğer sürücülerin uyarısıyla araç şoförü Tezcan, minibüsü emniyet şeridine çekerek minibüs içindeki yolcuları indirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye gelmeden sürücü ve diğer araçların sürücüleri yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangına söndürdü. Bu sırada Tezcan elinden ve yüzünden hafif yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan mininibüse müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olay sonrası minibüs kullanılamaz hale gelirken trafikte Ankara yönü uzun araç kuyrukları oluştu.

(FOTOĞRAF)

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Bakan Soylu: Kandil operasyonuyla PKK denilen böcek yuvasını tarihe gömeceğizBakan Soylu: Kandil operasyonuyla PKK denilen böcek yuvasını tarihe gömeceğiz
Silvan'da, 1200 dönüm buğday ekili tarla yandıSilvan'da, 1200 dönüm buğday ekili tarla yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

Van’da intihar eden 500 koyun hakkında açıklama

Van’da intihar eden 500 koyun hakkında açıklama

Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!

Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!

Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!

Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.