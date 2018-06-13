- Alev alev yanan minibüs trafiği felç etti

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) BAYRAM tatili için köye giden 15 kişinin içinde bulunduğu minibüs alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Şekerpınar mevkinde meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan Erzurum'a giden Veysel Tercan'ın yönetimindeki 34 KM 1093 plakalı içinde 15 kişinin bulunduğu minibüsün arka tarafında yangın çıktı. Diğer sürücülerin uyarısıyla araç şoförü Tezcan, minibüsü emniyet şeridine çekerek minibüs içindeki yolcuları indirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye gelmeden sürücü ve diğer araçların sürücüleri yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangına söndürdü. Bu sırada Tezcan elinden ve yüzünden hafif yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan mininibüse müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olay sonrası minibüs kullanılamaz hale gelirken trafikte Ankara yönü uzun araç kuyrukları oluştu.

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