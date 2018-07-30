 Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT'TE hareket halindeyken bir anda motorundan dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı.
Olay İzmit Gündoğdu Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı Esentepe Sokak üzerinde meydana geldi. Binali Sönüksün idaresindeki 41 EL 036 plakalı otomobilin motor kaputundan bir anda duman çıkmaya başladı. Hemen aracı durdurarak aşağı inen sürücü Sönüksün'ün müdahale etmesine fırsat kalmadan otomobil alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı.
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