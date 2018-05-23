Alevler 15 bin balya samanı kül etti

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir depoda çıkan yangında, 15 bin balya saman küle döndü.
Poyrazdamları Mahallesi'ndeki, Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk'ün kardeşi Mustafa Aktürk'e ait saman deposunda, bugün saat 07.00 sıralarında, yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürek tüm depoyu sardı. Yangına 4 itfaiye aracı ile müdahale edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri söndürürken, 15 bin balya saman kül oldu. Soğutma çalışmaları sürerken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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