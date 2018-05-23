HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Alevler 15 bin balya samanı kül etti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 18:15 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir depoda çıkan yangında, 15 bin balya saman küle döndü.

Alevler 15 bin balya samanı kül etti

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir depoda çıkan yangında, 15 bin balya saman küle döndü.
Poyrazdamları Mahallesi'ndeki, Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk'ün kardeşi Mustafa Aktürk'e ait saman deposunda, bugün saat 07.00 sıralarında, yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürek tüm depoyu sardı. Yangına 4 itfaiye aracı ile müdahale edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri söndürürken, 15 bin balya saman kül oldu. Soğutma çalışmaları sürerken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞAFLI

Alevler 15 bin balya samanı kül ettiAlevler 15 bin balya samanı kül ettiAlevler 15 bin balya samanı kül ettiAlevler 15 bin balya samanı kül etti

PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
Kavga ettiler, alkolün etkisi geçince barıştılarKavga ettiler, alkolün etkisi geçince barıştılar
Otomobil alev alev yandıOtomobil alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?

Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.