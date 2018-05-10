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Alevler 2 katlı ahşap bağ evini küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, 2 katlı ahşap bağ evi, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, 2 katlı ahşap bağ evi, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekibi tarafından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de kullanılarak, 3 saatte söndürüldü. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Karabağlar Yaylası Hacıahmet mevkisindeki Alim Şen'e ait 2 katlı ahşap bağ evinde, saat 00.30 sıralarında, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek, tüm evi sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ulaştırıldı. Su ve köpük sıkılarak, müdahale edilen alevler, yakındaki diğer evlere sıçramadan 3 saatte güçlükle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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