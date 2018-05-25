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Alevler 266 balya samanı küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 10:15 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki bir depodra çıkan yangında 266 balya saman yandı.

Alevler 266 balya samanı küle çevirdi

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki bir depodra çıkan yangında 266 balya saman yandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen Mehmet Tezde ve eşi Huriye Tezde hastaneye kaldırıldı.
Karacasu'nun kırsal Güzelbeyli Mahallesi'ndeki Mehmet ve Huriye Tezde çiftine ait besi çiftliğinin saman deposunda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çiftliğin üzerinden geçen elektrik tellerinin birbirine değerek kıvılcım çıkarmasıyla saman deposunda yangın çıktı. Samanların üzerinin naylon ile örtülü olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüyüp, tüm depoyu sardı. Tezde çiftinin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri hayvanların bulunduğu kısma ve evlere sıçramadan 2 saatte güçlükle söndürürken, 266 balya saman küle döndü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen Mehmet Tezde ve eşi Huriye Tezde, ambulansla Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tezde çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Alevler 266 balya samanı küle çevirdiAlevler 266 balya samanı küle çevirdiAlevler 266 balya samanı küle çevirdiAlevler 266 balya samanı küle çevirdi

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