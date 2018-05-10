Alevler arasında kalan otoparkçıyı genç kız kurtardı

Olay, Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak´ta meydana geldi. Otoparkın kulübesinden alevler yükseldi. Alevleri ve dumanları gören çevre esnafı, itfaiye ve polise haber verip, otoparka koştu.
Döner satışı yapılan iş yerindeki Ayşe Bilgin ve yanında bulunanlar içeride mahsur kalan ve vücudunun büyük bir bölümü yanan Emrah Kara´yı dışarıya çıkardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yaralı Emrah Kara, ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
"GÖZÜM KARARDI"
Olay anında yaşadıklarını anlatan Ayşe Bilgin, çocuğun birisinin arkadaşının yandığını ifade ederek yanlarına geldiğini söyledi.
Kendisinden havlu istediğini, havluyu alarak otoparka gititğini anlatan Bilgin, “Baktım herkes bakıyor. Gözüm karardı. Bir şey hatırlamıyorum. İçeri girdiğimde dumandan çocuğu falan göremedim. Sonra baktım yerde birisi yatıyor. Önce çıkarmaya çalıştım olmadı. Ama sonra kucaklayarak dışarıya çıkardım. Dışarı çıkarınca diğer arkadaşlar yardımcı oldu”
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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