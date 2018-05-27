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Alevlerin arasından kızını kurtaran anne, oğlunu kurtaramadı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 09:44 | Son Güncelleme

UŞAK'ta bir apartmanda çıkan yangında, 34 yaşındaki iki çocuk annesi Gülcan Çolak, 5 yaşındaki kızını yangından kurtarırken, 3 yaşındaki oğlunu ise alevlerin arasından kurtaramadı.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta bir apartmanda çıkan yangında, 34 yaşındaki iki çocuk annesi Gülcan Çolak, 5 yaşındaki kızını yangından kurtarırken, 3 yaşındaki oğlunu ise alevlerin arasından kurtaramadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Yangın, saat 19.30 sıralarında Ünalan Mahallesi Barboros Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında çıktı. 2 çocuk annesi Gülcan Çolak, uyuduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangını fark etti. Çolak, ilk olarak kızı İremsu Çolak'ı kucağına alarak dışarı çıkardı. Sırtı ile elleri yanan anne Çolak, alevlerin evi sarması nedeniyle 3 yaşındaki oğlu Nurullah Çolak'ı kurtaramadı. Evden dumanlar çıktığını fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra evde yaptığı incelemede küçük Nurullah'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Minik Nurullah'ın cesedi otopsi için Uşak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, aynı hastanede tedaviye alınan anne Gülcan Çolak'ın ise ilk ifadesinde, oğlu Nurullah'ın genelde çakmakla oynadığını, uyurken yangını fark edip kızını kucaklayıp dışarı çıktığını, küçük oğlunu ise alamadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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