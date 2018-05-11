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Ali Bulaç'ın tahliyesine karar verildi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

KAPATILAN Zaman Gazetesi Yazarlarından Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir'in tahliyelerine karar verildi.

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA)-KAPATILAN Zaman Gazetesi Yazarlarından Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir'in tahliyelerine karar verildi. Şahin Alpay'ın da ev hapsi kaldırılarak karakola imza atması şekline çevrildi.

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