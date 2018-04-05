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Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Bente Şen, hayatını kaybetti. Şen'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Levent Camisi'nden kaldırılacak. Öte yandan Şen ailesi bugün yayınlanan ölüm ilanında çiçek gönderilmemesini istedi, çiçek göndermek isteyenlerin ise Alp Şen Vakfı'na bağış yapmalarını rica etti.

Eşi Bente Şen'i kaybeden Ali Şen'in büyük acısı

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Bente Şen, hayatını kaybetti. Şen ailesi, Fulya'daki Acıbadem Hastanesi'nde acı haberi aldı. Hastane çıkışı görüntülenen Ali Şen çok üzgündü. Şen ailesi cenaze törenine çiçek gönderilmemesini, göndermek isteyenlerin Alp Şen Vakfı'na bağışta bulunmalarını istedi.

Acı haberi öğrenen Şen ailesinin yakınları ve Mustafa Denizli, Şansal Büyüka ve Tugay Kerimoğlu gibi spor dünyasının tanınmış isimleri de hastaneye akın etti. Bente Şen'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Levent Camisi'nden kaldırılacak.

ESI

BENTA ŞEN KİMDİR?

Benta Şen 1944 yılında Danimarka'da doğdu. Ali Şen ile Bente Şen 1963 yılında dünya evine girdi ve 4 çocuk sahibi oldu. Benta Şen Kopenhag'a bağlı Rödovre semtinde yaşayan varlıklı bir mobilyacının kızıydı.

AİLE CENAZEYE ÇİÇEK GÖNDERİLMESİNİ İSTEMEDİ

Şen ailesi bugün yayınlanan ölüm ilanında çiçek gönderilmemesini istedi, çiçek göndermek isteyenlerin ise Alp Şen Vakfı'na bağış yapmalarını rica etti.

ALI SEN

Ali Şen'in torunu Alp Ali Şen (17), Mayıs 2014'te ATV ile geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmişti.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Kulübü de Ali Şen için resmi sitesinden başsağlığı şu mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
''Kulübümüzün eski başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Sayın Benta Şen’in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Merhume Sayın Benta Şen'e Allah’tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.''

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