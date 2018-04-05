Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

BENTA ŞEN KİMDİR? Benta Şen 1944 yılında Danimarka'da doğdu. Ali Şen ile Bente Şen 1963 yılında dünya evine girdi ve 4 çocuk sahibi oldu. Benta Şen Kopenhag'a bağlı Rödovre semtinde yaşayan varlıklı bir mobilyacının kızıydı.

Acı haberi öğrenen Şen ailesinin yakınları ve Mustafa Denizli, Şansal Büyüka ve Tugay Kerimoğlu gibi spor dünyasının tanınmış isimleri de hastaneye akın etti. Bente Şen'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Levent Camisi'nden kaldırılacak.

Ali Şen'in torunu Alp Ali Şen (17), Mayıs 2014'te ATV ile geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmişti.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Fenerbahçe Kulübü de Ali Şen için resmi sitesinden başsağlığı şu mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

''Kulübümüzün eski başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Sayın Benta Şen’in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Merhume Sayın Benta Şen'e Allah’tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.''