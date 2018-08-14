Ali, süt sağarken elektrik akımına kapılarak öldü

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Bergama ilçesinde Ali Adalı (18), süt sağdığı makinede oluşan kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında, kırsal Kaşıkçı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Adalı, kendilerine ait inekleri sağmak için ahıra girdi. Adalı'nın uzun süre çıkmaması üzerine meraklanan annesi Ümmühan Adalı, kontrol için ahıra gitti. Oğlunu yerde hareketsiz yatarken gören Ümmühan Adalı'nın çağlığı üzerine eşi Halil İbrahim Adalı, ahıra koştu. Halil İbrahim Adalı, oğlu Ali'yi otomobille Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Kalbinin durduğu belirlenen Ali Adalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın yaptığı incelemede, Ali Adalı'nın, süt sağım makinesinde oluşan kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldığı belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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