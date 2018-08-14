HABER

Ali, süt sağarken elektrik akımına kapılarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde Ali Adalı (18), süt sağdığı makinede oluşan kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.

Ali, süt sağarken elektrik akımına kapılarak öldü

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Bergama ilçesinde Ali Adalı (18), süt sağdığı makinede oluşan kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında, kırsal Kaşıkçı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Adalı, kendilerine ait inekleri sağmak için ahıra girdi. Adalı'nın uzun süre çıkmaması üzerine meraklanan annesi Ümmühan Adalı, kontrol için ahıra gitti. Oğlunu yerde hareketsiz yatarken gören Ümmühan Adalı'nın çağlığı üzerine eşi Halil İbrahim Adalı, ahıra koştu. Halil İbrahim Adalı, oğlu Ali'yi otomobille Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Kalbinin durduğu belirlenen Ali Adalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın yaptığı incelemede, Ali Adalı'nın, süt sağım makinesinde oluşan kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldığı belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Konya'da orman yangınıKonya'da orman yangını
Tetiğine yanlışlıkla dokunduğu tüfeğin ateş almasıyla öldüTetiğine yanlışlıkla dokunduğu tüfeğin ateş almasıyla öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.