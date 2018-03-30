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Aliağa Ticaret Odası Başkanına FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 10:51 | Son Güncelleme

İzmir’de FETÖ’ye yönelik yapılan soruşturmada Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka gözaltına alındı.Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Aliağa Ticaret Odası Başkanına FETÖ gözaltısı

İzmir’de FETÖ’ye yönelik yapılan soruşturmada Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka gözaltına alındı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Saka’yı evinde gözaltına aldı.
Ekiplerin, ALTO’da ve Saka’nın evinde yaptığı aramanın devam ettiği öğrenildi.

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