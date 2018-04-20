Aliağa’da 27 göçmen yakalandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen 13‘ü çocuk 27 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir - Çanakkale karayolu üzerinde bir grup yabancı uyruklu vatandaşın beklediğini görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler, çoğunluğu Suriye uyruklu 27 göçmeni yakaladı. İçlerinde çocukların da olduğu toplam 27 göçmen, emniyette yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.