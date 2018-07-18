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Aliağa'da 600 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 12:35 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisi şantiyesinde çalışan yaklaşık 600 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Aliağa'da 600 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Davut CAN- Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisi şantiyesinde çalışan yaklaşık 600 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 400'üne ayakta müdahale edilirken, 200 işçinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Menüdeki yemeklerden alınan numuneler, incelenmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne gönderildi.
Aliağa'daki Star Rafinerisi'nin şantiyesinde gece vardiyasında çalışan 1500 işçi, dün akşam yemeğinde İzmir köfte, şehriyeli pilav, düğün çorbası ve profiterol yedi. Sabah saatlerinde işçilerden bazılarında karın ağrısı, bulantı, kusma şikayeti görülmeye başlandı. İhbar üzerine şantiyeye sevk edilen ambulanslarla yaklaşık 600 işçi Aliağa, Çiğli, Bornova ve Menemen devlet hastanelerine kaldırıldı. İşçilerden 400'üne ayakta müdahale edilirken, 200 işçiye ise serum takıldı, gözlem altına alındı.
Yemeklerden ve sudan numunelerin alındığı ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, "Kusma ve halsizlik şikayetiyle civar hastanelere başvurulmuş. Şu an için durumu ağır olan kimse yok. Hastaların bir kısmına serum tedavisi uygulandı, diğerleri de ayakta tedavi gördü. Yemeklerden numuneler alınarak incelenmeye başlandı. Bu arada durumla ilgili adli takibat ve tahkikat da başlatıldı" dedi.
İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Biz durumdan haberdar olur olmaz hemen gerekli müdahaleleri yaptık. İşçilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Çok şükür ki aralarında durumu ağır olan yok, bazı işçilerimizin tansiyon problemi olduğu için sadece onların durumu diğerlerine göre daha ciddi. Yemeklerden gerekli numuneler alındı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze gönderildi. Biz hiçbir vakayı hafife almıyoruz, psikolojiktir deyip geçiştirmiyoruz. Kimse merak etmesin, gereken her şeyi titizlikle yapıyoruz" dedi.
Sanayi tesisi yetkilileri, durum hakkında bilgi topladıklarını, netleşmesiyle birlikte bilgileri paylaşacaklarını bildirdi.
Yemek firması yetkilileri ise zehirlenmenin yemekhanede değil, şantiyede yenilen yemeklerden kaynaklandığını, kendilerinin şantiyede çalışan firmaların sadece bir bölümüne hizmet verdiklerini söyledi. Yemek firması yetkilileri, şikayetlerin bir bölümünün psikolojik olduğunu da öne sürdü.

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Aliağa'da 600 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıAliağa'da 600 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıAliağa'da 600 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıAliağa'da 600 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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